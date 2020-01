Borussia Dortmund, debutto da sogno per Haaland: entra e fa tripletta in 23 minuti

Erling Haaland entra nella ripresa al debutto con il Borussia Dortmund e ribalta la partita sul campo dell'Augsburg con tre reti in 23 minuti.

Un esordio probabilmente neanche immaginabile per Erling Haaland: il nuovo gioiellino debutta con la maglia del siglando addirittura una tripletta in soli 23 minuti dal suo ingresso in campo contro l' .

Se il buongiorno si vede dal mattino il Dortmund può già esultare: prosegue anche con la maglia del club tedesco la strabiliante stagione del classe 2000, che fa il suo ingresso in campo al 56' con gli avversari in vantaggio 3-1. L'ex impiega soltanto tre minuti per firmare il suo primo goal giallonero, soltanto 23 minuti per la sua prima tripletta in che ha fissato la straordinaria rimonta.

E' la stagione del 'crack' per Haaland, che a inizio stagione aveva festeggiato con un'altra tripletta il suo debutto in con la formazione austriaca. Numeri da predestinato per un giocatore capace di segnare 31 goal in 23 gare all'età di 19 anni.