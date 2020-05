Borussia Dortmund, la crescita di Haaland: "Ha preso 12 chili in 15 mesi"

Segna un goal ogni 56 minuti e per molti è già il centravanti perfetto: ma qual è il segreto di colui che da molti viene definito un 'cyborg'? Erling Haaland ha ripreso da dove aveva lasciato, trascinando il a suon di goal: ma il segreto della sua crescita parte da lontano.

Lo racconta ai microfoni di 'AS' il preparatore atletico che ha plasmato il suo corpo, Erase Steenslid, già ai tempi del Molde:

"Il suo corpo risponde così bene all'allenamento perché ha una genetica privilegiata. Ha preso dodici chili di muscoli in quindici mesi . Abbiamo ‘costruito' una muscolatura intera da zero".

Haaland era cresciuto di ben 20 centimetri molto velocemente, ma il suo fisico era rimasto molto esile: da qui lo speciale programma di potenziamento muscolare che lo ha portato a diventare un vero killer dell'area di rigore.

Dal punto di vista tecnico però Haaland non è sempre stato così fenomenale, decisivo fu l'incontro con Solskjaer ai tempi del Molde, come racconta l'ex allenatore Alf-Ingve Berntsen:

"Mi hanno detto che non ne metteva una. Solskjaer gli ha insegnato a tirare, lo ha convinto a non dover distruggere la porta con ogni conclusione. Da quella volta non ha più smesso di segnare".