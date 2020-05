Borussia Dortmund-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Borussia Dortmund e Bayern Monaco si giocano la Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming.

E' finalmente arrivato il momento della verità in : le due contendenti per il titolo, e , si affrontano a sette giornate dal termine nel match che con ogni probabilità deciderà la sorte del campionato, in un modo o nell'altro.

I bavaresi si trovano al comando con 61 punti, quattro in più rispetti ai 57 totalizzati dai gialloneri che vogliono vendicare il pesante 4-0 subìto all'andata disputata all'Allianz Arena: allora fu Lewandowski il mattatore con una doppietta, a segno anche Gnabry e il grande ex Hummels con una sfortunata autorete.

Per il la grande occasione di accorciare il distacco dai rivali ad una sola lunghezza in caso di vittoria: qualora vincesse il Bayern invece, il vantaggio salirebbe a sette punti con sole sei partite da disputare e la vittoria dell'ottavo campionato consecutivo sarebbe sempre più vicina.

Sfida nella sfida tra i due bomber più attesi: da una parte Haaland, capace di segnare 13 reti in altrettante partite con la sua nuova maglia, dall'altra Lewandowski che guida la classifica dei marcatori con 27 centri, tre in più del diretto inseguitore Werner.

Il ruolino di marcia delle due squadre è davvero ottimo: sei vittorie di fila per entrambe con l'ultimo stop che risale ormai agli inizi di febbraio (Borussia Dortmund sconfitto per 4-3 dal , fermato sullo 0-0 dal ).

In questo articolo potete trovare tutte le informazioni necessarie per non arrivare impreparati alla partita: dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Bayern Monaco Data: 26 maggio 2020

26 maggio 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco si giocherà martedì 26 maggio 2020 al 'Signal Iduna Park' di Dortmund. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30.

Il match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Sui canali sopracitati sarà possibile seguire il pre e il post-partita nel corso della trasmissione 'Bundesliga Show' condotta da Federica Lodi.

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go per godere della visione di Borussia Dortmund-Bayern Monaco su pc, smartphone e tablet scaricando l'applicazione dedicata.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che - previo abbonamento - offre la visione di tutti i programmi in onda sulla piattaforma madre.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offre la diretta testuale dell'incontro con approfondimenti, curiosità, statistiche e formazioni utili per rimanere aggiornati in tempo reale sul 'Klassiker', senza perdersi nemmeno un dettaglio sulla partita più importante di .

Favre potrebbe dover fare a meno dell'acciaccato Hummels in difesa: pronto Emre Can. In avanti possibile chance dal primo minuto per Sancho, partito dalla panchina nelle ultime due sfide: con lui gli intoccabili Haaland e Brandt.

Per Flick pochi dubbi di formazione: Perisic dovrebbe essere riconfermato nel tridente d'attacco con Coman e Lewandowski, Müller sulla linea dei centrocampisti con Kimmich e Goretzka. Pavard e Davies i terzini, Boateng e Alaba i centrali a difesa della porta di Neuer, fresco di rinnovo fino al 2023.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Akanji, Emre Can; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Müller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Perisic.