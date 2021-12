BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Borussia Dortmund-Bayern Monaco

: Borussia Dortmund-Bayern Monaco Data : sabato 4 dicembre 2021

: sabato 4 dicembre 2021 Orario : 18.30

: 18.30 Canale TV : Sky Sport Arena

: Sky Sport Arena Streaming: Sky Go, NOW

Bayern Monaco 31 punti, Borussia Dortmund 30 punti. Dopo 13 giornate di Bundesliga, la corsa per il primo posto è ancora molto serrata. Al Signal Iduna Park si gioca il Klassiker che può decretare la prima mini-fuga dei campioni in carica o il sorpasso giallonero.

Tutto aperto per due squadre che in estate hanno subito cambiamenti importanti e stanno ancora cercando la loro forma migliore. Già due sconfitte per il Bayern nelle prime 13 giornate, 3 invece per il Borussia. Rendimenti estremamente simili in condizioni precarie, tra infortuni, Covid e assetti da ricercare.

Negli ultimi due anni a Dortmund ha comandato il Bayern, che lo scorso anno ha vinto con un combattutissimo 2-3, mentre l’anno prima è bastato lo 0-1 a firma di Kimmich per espugnare il Westfalenstadion. Bavaresi che hanno vinto anche la Supercoppa dello scorso 17 agosto, tanto per cambiare con doppietta di Lewandowski.

L’ultimo successo del Dortmund è del novembre 2018, sempre per 3-2, con le firme di Reus e Alcacer. In assoluto invece l’ultima vittoria giallonera è del 3 agosto 2019, sempre in Supercoppa. Decisivi Alcacer e Sancho.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco si gioca sabato 4 dicembre 2021 alle ore 18.30 al Westfalenstadion di Dortmund. La partita, valida per la 14ª giornata di Bundesliga, si giocherà di fronte a soli 25mila spettatori per la riduzione della capienza.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO IN TV

Il Klassiker sarà visibile in TV in esclusiva sulle reti Sky. Il riferimento per la precisione sarà Sky Sport Football, canale 204.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO IN STREAMING

Per poter seguire Borussia Dortmund-Bayern Monaco in streaming basterà dotarsi dell’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i digital store oppure scaricandola dal sito dedicato. L’app è gratuita per gli abbonati Sky che dispongono dell’ID. In alternativa c’è NOW, servizio di streaming di Sky: la gara sarà visibile previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Rose conta di recuperare Haaland per poterlo schierare dal primo minuto, ma non è esclusa la panchina: in caso, Brandt più avanti e campo per Dahoud o Can. Witsel e Bellingham di nuovo titolari, anche Guerreiro potrebbe recuperare, ma non verrà rischiato. Alternativa è Schulz o Can adattato.

Nagelsmann proporrà la solita difesa ibrida a tre, con Süle favorito su Pavard per una maglia da titolare. In mediana out Kimmich causa Covid e Sabitzer per infortunio, Musiala può adattarsi, ma anche Tolisso rimane in corsa. Coman più di Gnabry a destra. Intoccabile il tridente.

L'articolo prosegue qui sotto

DORTMUND (4-3-1-2): Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Brandt; Reus; Malen, Haaland.

BAYERN (3-4-2-1): Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez; Coman, Musiala, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski.