Borussia Dortmund-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La settima giornata di Bundesliga vede in programma il Klassiker tra Dortmund e Bayern: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 novembre 2020

7 novembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Si gioca il Klassiker. La regina della , il Bayern Monaco, va sul campo più difficile per la partita più difficile, contro il Borussia Dortmund, la seconda classificata delle ultime due stagioni e non solo, anche l'ultima squadra a togliere un titolo ai bavaresi. Era il 2012, sembra passata un'era.

Dortmund e Bayern arrivano a questa sfida appaiate in testa alla classifica: 15 punti per entrambe, frutto di cinque vittorie e una sconfitta, che per entrambe è arrivata nella stessa giornata, la seconda. I bavaresi hanno perso contro l' , mentre Lucien Favre ha visto i suoi crollare 2-0 sul campo dell' .

Sarà il secondo Klassiker della stagione: il primo si è giocato il 30 settembre, all'Allianz Arena, con la Supercoppa di in palio. A decidere è stato un goal di Joshua Kimmich, dopo che i gialloneri avevano rimontato dal 2-0 al 2-2 trascinati da super Erling Haaland.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Il norvegese sarà una delle star della partita e sfiderà a distanza Robert Lewandowski, già autore di 10 goal in queste prime giornata di Bundesliga. Haaland, invece, è fermo a 5.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su -: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, match valido per la 7ª giornata di Bundesliga, si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund. Calcio d'inizio fissato per le 18.30.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti di trasmissione di tutta la Bundesliga per l' . Canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 e 240 del satellite, 472 e 482 del digitale).

La sfida tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarà visibile in diretta attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky offre ai propri clienti gratuitamente. Basterà scaricare l'app disponibile per vari dispositivi, come pc o notebook, smartphone o tablet, e collegarsi al canale.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, servizio che offre il meglio della programmaziione online in streaming, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio del calcio internazionale.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il Klassiker trasugrazie alla nostraVi accompagneremo sin dal prepartita, fino al triplice fischio finale, raccontando le azioni salienti del match minuto per minuto.

Emergenza difesa per Lucien Favre, che potrebbe non avere a disposizione Mats Hummels. Il centrale tedesco ed ex di serata è il grande dubbio a causa di un problema muscolare. Anche se il recupero lampo è un'opzione, il Dortmund studia il 4-2-3-1 con Piszczek vicino ad Akanji, con Meunier e Guerreiro terzini. Witsel potrebbe essere affiancato da Dahoud, in grande spolvero, con Sancho, Reyna e Thorgan Hazard a supporto di Erling Haaland. Out Emre Can causa Covid-19 e Zagadou per infortunio.

Il Bayern Monaco spera di ritrovare Leon Goretzka a centrocampo dopo i problemi al polpaccio. In caso opposto a fianco a Kimmich ci sarà Tolisso, rientrato dalla squalifica. Sugli esterni Sané si candida per una maglia insieme a Gnabry, con Müller sulla trequarti dietro Lewandowski. In difesa mancherà Süle, positivo al Coronavirus, oltre all'infortunato Alphonso Davies. Linea a quattro davanti a Neuer con Pavard a destra, Boateng e Alaba in mediana e Lucas Hernandez a sinistra.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Piszczek, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.