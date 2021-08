In Germania si gioca la Supercoppa: il Borussia Dortmund sfida il Bayern Monaco. Tutte le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Bayern Monaco Data: 17 agosto 2021

17 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport Uno

Sky Sport Uno Streaming: Sky Go

Dopo la prima giornata di Bundesliga, in Germania è già tempo di Klassiker: il Borussia Dortmund sfida il Bayern Monaco nella Supercoppa tedesca, gara unica che mette di fronte la vincitrice del campionato e quella della DFB Pokal, ovvero la Coppa di Germania.

A conquistare il campionato è stato naturalmente il Bayern, che qualche settimana fa ha proseguito la propria inarrestabile egemonia casalinga. Il Borussia Dortmund, invece, ha alzato la DFB Pokal superando con un netto 4-1 il Lipsia in finale.

Il Borussia Dortmund ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, vincendo per 5-2 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga, grazie soprattutto a una strepitosa prestazione di Haaland. Il Bayern Monaco è invece reduce da un precampionato traballante e non ha vinto nemmeno all'esordio in campionato, facendosi fermare sull'1-1 dal Borussia Mönchengladbach.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è in programma nella serata di martedì 17 agosto 2021 al Signal-Iduna Park di Dortmund, casa della formazione di Marco Rose. Il calcio d'inizio della super sfida è in programma alle ore 20.30

Sarà possibile assistere in diretta tv a Borussia Dortmund-Bayern Monaco, gara unica che mette in palio la Supercoppa di Germania, su Sky, che detiene anche i diritti della Bundesliga: per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco sarà visibile in diretta anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione dei propri abbonati l'applicazione Sky Go, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Il Borussia Dortmund punta tutto sulla vena realizzativa di Haaland, che dovrebbe essere sostenuto da Bellingham, Reyna e Reus. Out invece Hazard, che ha dei problemi a una caviglia. Witsel, utilizzato in difesa contro l'Eintracht, potrebbe tornare in mezzo al campo con l'inserimento di Papadopoulos al centro della retroguardia.

Stesso modulo per il Bayern Monaco, che schiera Lewandowski nel ruolo di centravanti. Dietro di lui, Sané, Müller e Gnabry. Sempre out Pavard: a destra potrebbe toccare a Sarr, con Upamecano, Süle e Davies in difesa e Kimmich con Goretzka a centrocampo.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz; Witsel, Dahoud; Bellingham, Reyna, Reus; Haaland. All. Rose

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sarr, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Nagelsmann