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Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 29 nov 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

Il Borussia Dortmund ospita il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund. La capolista affronta la quinta in classifica.

Il Borussia Dortmund arriva alla partita con il morale alto. La squadra di Niko Kovac ha vinto l'ultima gara per 1-0 sul campo del Borussia Mönchengladbach e ha ottenuto un pareggio per 1-1 in Champions League in casa dell'Arsenal.

A Londra si è distinta soprattutto la difesa guidata da Joane Gadou, che con una grande azione personale ha preparato il gol del pareggio di Maximilian Beier. Anche in campionato la difesa a tre si sta mostrando solida.

Il Bayer Leverkusen ha ritrovato il passo dopo un periodo di alti e bassi. La squadra allenata da Carles Martinez ha vinto le ultime partite per 4-0 contro il Paderborn e per 2-0 in casa della Dinamo Zagabria in Europa League.

Prima erano arrivate delle battute d'arresto: lo 0-1 contro il Marsiglia e il 2-4 sul campo dello Stoccarda. La recente serie di tre vittorie consecutive dimostra che il Leverkusen ha reagito.

Il quadro è dunque chiaro. Ecco dove potete vedere Dortmund-Leverkusen in diretta.

I temi della settimana: cos'è successo a Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen?

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Borussia Dortmund ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 in Champions League sul campo dell'Arsenal. Prima, il Borussia Dortmund aveva vinto 1-0 a Gladbach e 2-1 contro l'Elversberg, mentre a ottobre aveva pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco. Nel complesso, il Dortmund ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Nell'ultima partita ha vinto 2-0 sul campo della Dinamo Zagabria, dopo il 4-0 contro il Paderborn e il 2-1 in casa del Colonia. A questi risultati si aggiungono lo 0-1 contro il Marsiglia e il 2-4 a Stoccarda. Il Leverkusen ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei, chiudendo due partite senza incassare reti.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: le formazioni

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: lo stato di forma

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: i precedenti

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: le classifiche