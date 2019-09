Borussia Dortmund-Barcellona dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Champions League del Barcelllona riparte dalla sfida al Borussia Dortmund: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La riparte tra tante aspettative e un equilibrio tra i top club che assicurerà tanto divertimento. Tra le favorite d'obbligo c'è anche il , la cui avventura parte dal Westfalenstadion: la prima giornata del gruppo F pone i blaugrana di fronte al .

Sarà un girone particolarmente competitivo, con tre squadre che si giocano due posti per gli ottavi di finale: oltre ai catalani e ai gialloneri, c'è anche l' a fare da terza incomoda e sperare di riuscire a strappare il pass. I nerazzurri, di scena contro lo Slavia Praga, avranno gli occhi puntati sulla per iniziare a fare i primi calcoli.

Entrambe le formazioni vengono da una grande vittoria nel weekend. Il , che ha già conquistato la Supercoppa di Germania in questa stagione, ha battuto il 4-0, centrando la quinta vittoria stagionale in 6 partite tra campionato e coppe. L'attacco ha già prodotto 17 goal e punta su Paco Alcácer. L'ex di serata è l'uomo più in forma ed già andato a segno 10 volte in questa stagione, in tutte le partite giocate tra club e nazionale.

Il Barcellona ha invece schiantato il 5-2, trascinato dalla matricola Ansu Fati: il classe 2002 è stato il 'sostituto' di Messi in queste ultime partite e ha dimostrato di avere talento e colpi per essere decisivo in , con due goal nelle ultime due partite.

Il fuoriclasse argentino numero 10 è però la vera grande incognita del match: dopo un lungo stop dovuto a un problema fisico, è tornato ad allenarsi in gruppo ieri. Il suo utilizzo nel match contro il Dortmund è però ancora tutto da valutare, visto che Valverde ha sottolineato di non volersi prendere rischi.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative a Borussia Dortmund-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA

Borussia Dortmund-Barcellona, sfida della prima giornata del gruppo F di Champions League 2019/20, è in programma martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00. La partita si giocherà al Westfalenstadion (o Signal Iduna Park) di Dortmund, davanti a oltre 80mila spettatori.

Come tutto il resto della Champions League, la partita Borussia Dortmund-Barcellona sarà visibile in diretta tv ed esclusiva su Sky. L'emittente satellitare detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della competizione.

Il match del Westfalenstadion andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Al termine della gara sarà possibile rivedere gli highlights nel post, nello studio condotto da Ilaria d'Amico.

La partita sarà anche a disposizione in diretta su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Tutti gli abbonati potranno quindi vedere Borussia Dortmund-Barcellona su tutti i dispositivi dotati di una connessione internet scaricando l'apposita applicazione.

La grande prestazione contro il Bayer Leverkusen, con vittoria per 4-0, ha convinto Favre, che potrebbe riproporre lo stesso undici di partenza. Hakimi e Guerreiro sulle corsie, con Akanji e Hummels coppia centrale davanti a Bürki; Delaney al fianco di Witsel in mediana, con Sancho, Reus e Hazard alle spalle dell'unica punta, il grande ex Paco Alcácer.

Il Barcellona riabbraccia Messi, appena tornato ad allenarsi in gruppo, il cui impiego dal 1' resta un rebus. Dovrebbe farcela invece Suarez, che potrebbe comporre il tridente con Griezmann e uno tra la Pulce e la rivelazione Ansu Fati (out anche Dembelé). A centrocampo De Jong e Arthur dovrebbero affiancare Busquets, mentre la difesa davanti a Ter Stegen dovrebbe comporsi con Semedo e Jordi Alba terzini, Lenglet e Piqué centrali.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Sancho, Reus, T. Hazard; Alcacer. All. Favre.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde.