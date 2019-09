Borussia Dortmund-Barcellona 0-0: il rigore di Reus 'sbatte' su Ter Stegen

Pareggio a reti bianche tra Borussia Dortmund e Barcellona nel Gruppo F: Ter Stegen para un rigore a Reus nella ripresa, esordio stagionale per Messi.

Debutto in incolore per il . I blaugrana di Ernesto Valverde vengono bloccati sullo 0-0 in casa del di Lucien Favre. Un punto a testa dunque per catalani e tedeschi.

In un primo tempo caratterizzato dal solito possesso palla del Barcellona, ad avere l'occasione più clamorosa è però il . Thorgan Hazard lancia Reus che da posione ravvicinata non riesce però a battare Ter Stegen, bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita.

A provarci per i blaugrana è invece Ansu Fati, il più giovane di sempre - a 16 anni e 321 giorni - a giocare con i catalani in Champions League. Sfruttando un'uscita a vuoto di Burki, l'esterno d'attacco del Barcellona batte a colpo sicuro ma si vede deviare il tiro in calcio d'angolo.

La grande occasione per sbloccare la gara il Borussia Dortmund ce l'ha però nella ripresa. Semedo stende in area Sancho ma a fermare il rigore di Reus ci pensa Ter Stegen con una grande parata. Il tedesco si ripeterà poi nuovamente al 76' in un altro tu per tu sempre con il connazionale.

Scampato il pericolo, Valverde decide allora di inserire Lionel Messi al posto di Fati, con la 'Pulga' che fa così il suo esordio stagionale dopo essere stato fuori a lungo per colpa di un problema al piede. Il Barcellona però è in grande difficoltà e si vede, mentre il 'muro giallo' si gode una grande prestazione del BVB.

Gli uomini di Favre alla fine si devono arrendere a un Ter Stegen in serata di grazie, costretti così ad accontentarsi di uno zero a zero che regala un equilibrio assoluto nel Gruppo F, visto anche il pareggio tra e Slavia Praga.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 0-0

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, T. Hazard (71' Brandt); Alcacer (87' Bruun Larsen). All.: Favre.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40' Sergi Roberto); Arthur, Busquets (60' Rakitic), De Jong; Fati (59' Fati), Suarez, Griezmann. All.: Valverde.

ARBITRO: Ovidiu Hategan

AMMONITI: Delaney (D), Hazard (D) Pique (B), Semedo (B), Rakitic (B)

ESPULSI: Nessuno