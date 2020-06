Borriello avvisa Sarri: "Ronaldo non è un 9 puro, al centro si prendono molte botte…"

Marco Borriello ha vestito anche la maglia della nella sua lunga e variegata carriera. Nel 2012 ha giocato per la Vecchia Signora e, dopo la vittoria dello Scudetto, ha sfiorato anche la Coppa , persa in finale contro il .

Proprio partendo da quella sfida, ha voluto anticipare la finalissima di questa sera.

"La finale di contro il Napoli del 2012? In quella partita ero partito titolare in coppia con Del Piero. Ma più che una immagine, mi resta la sensazione che avremmo potuto fare di più, non capisco ancora perché non sono riuscito a vincere quella Coppa Italia con la Juventus. Per fortuna, siccome avevamo appena conquistato uno scudetto storico, lì per lì non pesò troppo la sconfitta".