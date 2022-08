Borjan, da eroe all'errore in 15": para il rigore, poi regala il goal nei playoff di Champions

15 secondi tra sogno e incubo per il portiere della Stella Rossa: prima neutralizza un rigore, poi sbaglia e concede la rete agli avversari.

15 secondi che cambiano la storia. 15 secondi che ribaltano tutto. Un lasso di tempo brevissimo, ma che può trasformarsi in un'eternità. Chiede per conferma a Milan Borjan, portiere classe 1987 della Stella Rossa.

La gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Maccabi Haifa, in corso al Marakana di Belgrado, si è trasformata in pochi istanti da sogno a incubo per l'estremo difensore serbo con passaporto canadese.

Tutto è accaduto nei minuti di recupero del primo tempo, sul risultato di 2-0 per la squadra di Dejan Stankovic. Dopo la decisione del direttore di gara di concedere un rigore agli ospiti per un tocco di mano di Dragovic, Borjan si è superato respingendo la trasformazione di Dolev Haziza. Un intervento che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi di casa.

Il portiere ha indovinato l'angolo della traiettoria, alla sua destra, e ha respinto il tentativo dell'avversario in tuffo.

Ma sulla ripartenza della Stella Rossa, Sundgren ha rubato il pallone a Kanga e ha lasciato partire un tiro di destro da oltre 25 metri.

La conclusione centrale sembrava alla portata di Borjan, che però ha sbagliato l'intervento e si è fatto sorprendere: la sfera finisce in rete e goal dell'1-2.

Un finale di tempo a due facce per Milan Borjan, che si trasforma in pochi istanti da eroe a colpevole, concedendo una rete agli avversari dopo aver negato la gioia del goal neutralizzando un calcio di rigore. Un finale di tempo a due volti per l'estremo difensore, che difficilmente dimenticherà gli ultimi istanti di questa prima frazione.