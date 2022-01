Borja Mayoral e Villar lasciano la Roma: ufficiale la cessione al Getafe

Due cessioni in una. La Roma lascia partire contemporaneamente Gonzalo Villar e Borja Mayoral, che da oggi sono ufficialmente due giocatori del Getafe, come annunciato dai due club sui rispettivi siti e profili social.

🤝 Borja Mayoral e Gonzalo Villar ceduti a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, al Getafe



In bocca al lupo, ragazzi!



📄 https://t.co/02KkP1DzHd#ASRoma pic.twitter.com/dktZhDmXEz — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2022

Sia Villar che Borja Mayoral approdano al Getafe in prestito semestrale, fino al 30 giugno 2022. Se il centrocampista tornerà alla Roma alla conclusione della stagione, l'attaccante era a sua volta in prestito dal Real Madrid e, dunque, sostanzialmente lascia i giallorossi a titolo definitivo.

Il doppio trasferimento era nell'aria, in quanto sia Villar che Borja Mayoral sono stati utilizzati pochissimo da Mourinho in questa prima parte di stagione: il primo è stato epurato dopo la figuraccia di Bodo, non collezionando alcun minuto in Serie A, mentre il secondo - da settimane accostato anche alla Fiorentina - è stato chiuso da Abraham.

Curiosità: lo stadio del Getafe è il Coliseum Alfonso Perez. Per Villar e Borja Mayoral, un po' di Roma anche lontano da Roma.