Borini, svincolato, si allena al parco: "Sembra quasi una barzelletta"

L'attaccante italiano sarebbe potuto rimanere in Italia, ma ha scelto di tornare nel Regno Unito in attesa di una chiamata.

Dopo una carriera tra Premier League e , a 29 anni Fabio Borini si ritrova svincolato. Senza squadra dopo l'esperienza al , il duttile attaccante spera di poter giocare in a breve, deciso a ripartire dal massimo campionato britannico al più presto.

Borini ha provato ad allenarsi con ed , visto che nelle ultime settimane è tornato in città per vivere a casa dei suoceri con la moglie Erin O'Neill, in attesa di trovare una nuova squadra: causa disposizioni per combattere il coronavirus non si è potuto unire a Klopp o Ancelotti.

Altre via per rimanere in forma, raccontare alla Gazzetta dello Sport:

Altre squadre

"Mi sto allenando cambiando spesso. Sembra quasi una barzelletta, tra lookdown e nuove regole; prima da solo, avevo la disponibilità di un campo e delle attrezzature appropriate, ora sono cambiate nuovamente le disposizioni e siamo tornati al vecchio parco, scarpa da una parte e scarpa dall’altra e avanti e indietro…".

Borini sarebbe potuto rimanere in Serie A, ma niente da fare:

"Le proposte in le ho avute, anche concrete e importanti, però mi sono dato il tempo necessario per avere la possibilità di tornare in Inghilterra, magari anche con offerte minori economicamente, la mia idea era di tornare nel Regno Unito".

, , Verona e ci hanno provato, ma Borini aspetta una squadra inglese, magari , o : giorni decisivi.