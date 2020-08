Borini insegue il diploma: "Non mi fanno sostenere l'esame"

Fabio Borini vuole il diploma e lancia un appello: "Ho studiato durante il lockdown per prendere la Maturità geometri, voglio dare l'esame".

I mesi di lockdown hanno impedito a molti di svolgere le proprie attività, molti altri invece hanno approfittato della pausa per riscoprire nuove passioni. C'è invece chi, come Fabio Borini, ne ha approfittato per riprendere gli studi interrotti.

Al 'Corriere della Sera', l'attaccante del ha raccontato i suoi mesi di studio con la volontà di conseguire il diploma per potersi iscrivere all'Università:

"Durante il lockdown ho studiato per prendere la Maturità geometri. Voglio il diploma perché quando smetterò di giocare sogno di iscrivermi all’Università, ad Architettura: la mia idea è progettare centri di allenamento per il calcio che siano funzionali a staff, giocatori e società".

Le restrizioni dettate dal decreto in materia di contenimento della pandemia rischiano però di ritardare i progetti di studio di Borini, che lancia un appello alle autorità:

"Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola chiusa per ferie”.

Borini ha anche provato a chiedere il trasferimento in un altro istituto per accelerare i tempi: