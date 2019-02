Bordeuax, Karamoh reintegrato in rosa: "Si unirà al gruppo da sabato"

Karamoh reintegrato in rosa al Bordeaux: è stata così risolta la questione che ne aveva portato al licenziamento provvisorio.

Arrivano buone notizie dalla Francia per l'Inter e per il giocatore, ancora di sua proprietà, Yann Karamoh, attualmente in prestito al Bordeaux.

Éric #Bedouet a annoncé le retour de Yann #Karamoh lors de la conférence de presse : « Yann Karamoh a été reçu par la direction et réintégrera le groupe demain. Il sera à l’entraînement cet après-midi. » #DerbyGaronne — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 15 febbraio 2019

Dopo averne sancito il licenziamento provvisorio a causa di comportamenti contrari alle regole del club, nella giornata odierna l'allenatore della squadra, Bedouet, ha annunciato che il giocatore è stato reintegrato in rosa.

"Dopo aver parlato con la dirigenza del club Karamoh si riunirà al gruppo a partire dalla giornata di domani. Si allenerà già da solo nel pomeriggio".

Il Bordeaux sarà impegnato domenica in casa contro il Tolosa. In stagione per Karamoh, fino a questo momento, un totale di 26 presenze e 3 reti.