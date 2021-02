Bordeaux, Koscielny accusa i suoi compagni: "Non hanno voglia di lavorare e migliorare"

Pesantissime accuse da parte di Laurent Koscielny, esperto difensore francese, ex Arsenal e attualmente Capitano del Bordeuax. Il giocatore, durante una conferenza stampa, ha annunciato pubblicamente i problemi dello spogliatoio.

Una critica feroce, che non si vede certo spesso da parte di un giocatore verso i suoi compagni. Secondo Koscielny, alcuni giocatori del Bordeaux non si impegnerebbero a dovere.

"L'atmosfera è nella media, anche troppo nella media, bisogna essere realistici. Alcuni giocatori sono a scadenza di contratto e altri vogliono andarsene, questa è la realtà del gruppo. Ma tu devi contare solo su chi ha voglia di migliorare. Quando hai così tanti giocatori che non hanno più voglia di lavorare e di progredire, è difficile ottenere risultati . Ecco perché voglio essere cattivo con le mie parole".

Koscielny ha poi continuato ammettendo di avere problemi personali con alcuni compagni (si vocifera che si sia scontrato soprattutto con Ben Arfa).

"Ho problemi con alcuni giocatori del gruppo. Io punto molto sul lavoro, mi è sempre stato insegnato così. Non sarò amico di tutti. Cerchi sempre di aiutare le persone, ma se non lo vogliono, vai avanti con quelli che sono disposti a farlo. Quello che deve capire questa squadra è che tutti devono avere l'interesse del club come prima cosa".