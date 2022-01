Bordeaux eliminato dalla Coppa di Francia: in campo nonostante 21 positivi

E’ stata una partita preceduta da non poche polemiche e, con ogni probabilità, le polemiche non si placheranno nemmeno nelle prossime ore.

Brest e Bordeaux si sono affrontate in un una gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia che ha visto gli ospiti scendere in campo in condizioni di emergenza totale.

Vladimir Petkovic infatti, per l’occasione non ha potuto contare su moltissimi giocatori poiché risultati tutti positivi al Covid-19. All’interno del gruppo squadra è esploso un autentico focolaio che ha portato, nei giorni scorsi, a riscontrare ben 21 positività complessive, con addirittura 16 calciatori che sono stati posti in quarantena così come imposto dal protocollo.

Nonostante l'auspicio del Bordeaux di posticipare la gara, allo Stade Francis-Le Blé si è giocato ugualmente e ad avere la meglio è stato il Brest.

L'articolo prosegue qui sotto

La gara ha infatti i padroni di casa vincere per 3-0. Ad aprire le marcature al 36’ è stato Mounie che ha trasformato un calcio di rigore, mentre Faivre ha trasformato all'81' il secondo penalty concesso in partita. A chiudere poi definitivamente i giochi è stato Le Douaron al quarto minuto di recupero.

Niente impresa quindi per il Bordeaux che saluta la competizione nel più amaro dei modi. La compagine girondina dovrà ora focalizzarsi sul campionato e dovrà farlo sapendo che la prima parte di stagione è stata estremamente deludente. I punti in classifica messi in cascina in 19 turni sono stati infatti appena 17, ovvero uno in più rispetto a Metz e Lorient che sono attualmente in zona retrocessione.