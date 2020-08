Bordalas 'esalta' Lukaku: "E' costato quanto tutto il Getafe"

Romelu Lukaku a segno in Inter-Getafe, Bordalas sottolinea la differenza tra i club: "Solo lui è costato quanto tutta la nostra rosa".

Un fisico da corazziere, difficile da spostare: per i difensori del Romelu Lukaku è stato esattamente questo, in particolare per Etxeita che in occasione del primo goal nerazzurro non è riuscito a contenere la straordinaria esuberanza fisica del gigante belga.

30esimo goal stagionale con la maglia dell' per l'ex che ha eguagliato il Diego Milito della trionfale stagione 2009/2010, conclusa con la conquista di uno storico 'Triplete'.

Nulla da fare per il Getafe di José Bordalas che, al termine della partita di Gelsenkirchen valida per gli ottavi di , ha usato un dato economico abbastanza roboante per evidenziare la differenza di tasso tecnico presente tra le due squadre.

"La differenza è grande, il solo Lukaku è costato quanto la rosa di tutto il Getafe".

In effetti l'Inter spese la bellezza di 74 milioni di euro per assicurarselo dopo una lunga ed estenuante trattativa che rischiò seriamente di saltare a causa dell'inserimento della .