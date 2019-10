Booo dei tifosi dell'Arsenal, Xhaka li sfida: mano all'orecchio e "fuck off"

Sostituito e contestato durante Arsenal-Crystal Palace, Granit Xhaka ha perso la testa all'uscita dal campo. Emery: "Ha sbagliato".

All'improvviso, lo strappo diventa totale. Granit Xhaka contro i tifosi dell' : uno scontro che, questa sera, è esploso in tutto il proprio fragore. E che, dopo quanto accaduto all'Emirates Stadium durante il match di Premier League pareggiato per 2-2 contro il , rischia di avere strascichi particolarmente pesanti.

Il fattaccio è accaduto al quarto d'ora della ripresa, pochi minuti dopo che il Palace aveva completato la rimonta dallo 0-2 al 2-2. Unai Emery ha deciso di togliere dal campo Xhaka per rimpiazzarlo con il quasi omonimo - almeno dal punto di vista sonoro - Saka. E il pubblico dell'Emirates ne ha approfittato per contestare e sommergere di boooo il centrocampista svizzero. Il quale non l'ha presa bene. Affatto.

Xhaka si è infatti portato una mano all'orecchio sinistro, sfidando i sostenitori dell'Arsenal. E nel frattempo, mentre i boooo salivano d'intensità, si è lasciato andare a una serie di "fuck off" che non necessitano di una traduzione.

Dopo essere uscito dal campo, poi, Xhaka non si è nemmeno fermato a sedersi in panchina assieme alle altre riserve dell'Arsenal: si è tolto la maglia in fretta e furia e, visibilmente imbufalito, ha preso direttamente la strada degli spogliatoi senza nemmeno salutare Emery.

Lo stesso manager spagnolo, al termine del match contro il Crystal Palace, ha parlato dell'episodio davanti alle telecamere della BBC:

"Ha sbagliato. Parleremo con lui di questa situazione. Sentirò cosa avrà da dirmi, ma ha sbagliato".

Un episodio che non fa che peggiorare la situazione di un Arsenal che, per l'ennesima stagione, pare aver mollato qualsiasi possibilità di lottare per il titolo già in autunno. I Gunners sono ora quinti, a 4 punti dal quarto posto del e addirittura a 12 dal capolista.