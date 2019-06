Bonus Scudetto per Inzaghi, la Lazio è pronta: "Lotito ci crede"

Il tecnico della Lazio sogna lo Scudetto e nel nuovo contratto è già presente una clausola che prevede bonus sostanziosi in caso di impresa.

Ha vinto la Coppa e sfiderà ancora una volta la per la , dopo la conquista di due anni fa. La è tra le squadre più vincenti degli ultimi anni in Italia, seconda solamente alla stessa squadra bianconera e al . Per il tris di trofei però manca ancora quello più grosso: lo Scudetto

La conferma di Inzaghi è sinonimo di un progetto che va avanti senza nuovi reboot per la Lazio, desiderosa di alzare l'asticella delle possibilità dopo aver lottato per la qualificazione Champions negli ultimi anni e aver conquistato quattro trofei nell'ultimo decennio.

La Juventus è la regina assoluta, e Napoli sperano di poter ribaltare le gerarchie. La Lazio vuole rappresentare la grande sorpresa, tanto che Lotito ha inserito una clausola specifica nel nuovo contratto di Simone Inzaghi: in caso di Scudetto, previsto un sostanzioso bonus.

Al Corriere dello Sport, Inzaghi ha confermato l'esistenza di tale possibilità:

"Si è vero, Lotito ci crede. Oltre ad essere l’unico laziale ad aver vinto la e la Supercoppa da giocatore e allenatore, mi piacerebbe vincere lo scudetto da giocatore e allenatore. So che può sembrare qualcosa di irrealizzabile, ma sognare è lecito".

Dopo lo storico Scudetto del 2000, la Lazio non è più riuscita a lottare seriamente per il titolo, senza di fatto mai arrivare seconda in classifica: tre volte ha raggiunto il gradino più basso del podio, ma a distanza siderale dalla Juventus nel 2015 (18 punti) e dall'Inter nel 2007 (25 punti).

L'ultima volta che la Lazio è stata vicina allo Scudetto, seppur non in maniera così considerevole, è stato proprio nell'anno succesivo allo Scudetto, nel 2001: sei i punti di distanza dalla Campione d'Italia.

Le possibilità di lottare per il titolo da qui al 2021 sembrano ridotte, ma in casa biancoceleste le speranze aumentano ogno giorno di più. A Lotito il compito di creare una squadra al top senza vendere i big, a Inzaghi quella di fare ulteriormente la storia e goderne con il bonus già nero su bianco.