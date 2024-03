Bonus Scommesse Multiple Betway: Multiboost fino al 350%

Nel seguente articolo vedremo come funziona il Bonus Multiple offerto da Betway come boost alle vincite complessive per questo tipo di scommessa.

Betway non è di certo il primo operatore a offrire un incentivo alle scommesse multiple. Molti altri siti scommesse offrono Bonus Multiple per spingere i giocatori a inserire più eventi in schedina a fronte della promessa di una maggiorazione in caso di vincita.

In questa pagina parleremo di come è strutturato il Bonus Multipla Betway, quali sono le condizioni per usufruirne e quali tipi di scommesse sono escluse dal calcolo. Per una visione a 360 gradi di questo operatore di scommesse e casinò, è possibile prendere visione della nostra recensione Betway.

Dettagli Bonus Multipla Betway

Il Bonus Multipla Betway altro non è che una maggiorazione da applicarsi a eventuali vincite prodotte da scommesse multiple che rispettino i requisiti dell’offerta Betway. In particolare, il Bonus sulle multiple di questo operatore si applica sulle scommesse che contengono da 5 a 30 avvenimenti e varia dal 5% al 350%. Questo vuol dire che la percentuale di bonus applicata cresce al crescere delle selezioni contenute nella scommessa.

L'articolo prosegue qui sotto

Termini e condizioni Betway Bonus Multipla

Come ogni altra offerta per le scommesse Betway, anche il bonus sulle multiple è soggetto ad un regolamento che ne specifica l’applicabilità. Vediamo qui di seguito alcune delle condizioni di utilizzo del bonus:

La multipla deve contenere almeno 5 selezioni

La quota minima per selezione deve essere pari o superiore a 1.25

Tutti gli sport contribuiscono alla schedina multipla

Tutti gli eventi contenuti in schedina multipla devono giocarsi entro 7 giorni dal piazzamento della scommessa

Sono valide ai fini della promozione sia le scommesse pre-match che quelle live

Sono escluse le scommesse antepost e a sistema

La scommessa multipla deve essere giocata con denaro reale per ritenersi valida

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni

Ammontare Multiboost Betway

Come si è detto nei paragrafi seguenti, il bonus oggetto di questo articolo è di tipo progressivo. Questo vuol dire che il valore da applicare alla schedina multipla che rispetti le condizioni di cui sopra, aumenta all’aumentare del numero di selezioni contenuti nel biglietto.

Vediamo nella tabella come effettivamente aumenta il Bonus Multipla Betway in base al numero di eventi in schedina:

Numero di eventi % Bonus Multipla Betway 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 17% 10 21% 11 25% 12 30% 13 35% 14 40% 15 46% 16 52% 17 58% 18 65% 19 75% 20 85% 21 100% 22 115% 23 130% 24 150% 25 170% 26 200% 27 230% 28 260% 29 300% 30 350%

Betway Bonus Multipla a confronto con altri siti

Domande Frequenti su Bonus Multipla Betway

Qual è la quota minima che rende eleggibile la scommessa per il bonus Multipla Betway?

La quota minima è fissata a 1.25 per selezione.

È possibile sfruttare un fun bonus per scommettere in multipla e beneficiare del relativo bonus?

No, le promozioni non sono cumulabili. Solo le scommesse piazzate con denaro reale sono valide ai fini del calcolo del bonus multipla.

Quante selezioni può contenere la scommessa per ricevere il bonus Multiboost?

Il Betway bonus multipla o Multiboost è applicabile a selezioni di 5 fino a 30 eventi in multiple che rispettino le condizioni stabilite da Betway.