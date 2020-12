Bonucci suona la carica: "Voglia di rivincita immensa"

Il difensore della Juventus pronto alla rinascita dopo il k.o. subito contro la Fiorentina: "Fa male, difendiamo quello che abbiamo sul petto".

Ma la voglia di rivincita è immensa. Difendiamo quello che abbiamo sul petto! FINO ALLA FINE.

Un martedì pre-natalizio a dir poco grigio per la. Prima il ricorso del accolto che ha eliminato tre punti in classifica in virtù della gara contro gli azzurri da giocare prossimamente. Dunque la pesante sconfitta interna contro la allo Stadium per 3-0.

Tra i giocatori della Juventus maggiormente sotto attacco Leonardo Bonucci, autore di una prova da dimenticare nel match contro il team Prandelli. Dopo aver fatto mea culpa nell'immediato post gara, il difensore bianconero ha rincarato la dose nella giornata di mercoledì.

In serata, dopo il successo dell' in trasferta, Bonucci ha pubblicato un chiaro messaggio su Twitter:

"Abbiamo conquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poi abbiamo subito una sconfitta, quella di ieri, che fa male. Ma la voglia di rivincita è immensa. Difendiamo quello che abbiamo sul petto! Fino alla fine".

Chiuso il 2020, la Juventus tornerà in campo a gennaio in casa contro l' . Dopo la sfida allo Stadium del primo weekend del 2021, i bianconeri se la vedranno contro il a San Siro, dunque contro un sempre più in alto in .