Bonucci spinge la Juventus: "Noi tra le favorite in Champions League"

Leonardo Bonucci svela gli obiettivi della Juventus e sull’annata al Milan ammette: “Lì non ero il vero Bonucci, ma è stata un’esperienza importante”.

Leonardo Bonucci è stato certamente uno dei più grandi protagonisti delle ultime due sessioni di calciomercato estive. Nel 2017 infatti, il suo trasferimento al Milan ha rappresentato una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni, dopo una sola stagione in rossonero però, ha deciso di tornare, in maniera altrettanto clamorosa, alla Juventus.

Il difensore bianconero, parlando ai microfoni di Sky, ha raccontato quello che è stato il suo percorso di maturazione.

“Sono maturato, adesso sono molto più razionale in quello che faccio, sono meno istintivo. La vita ti offre sempre delle esperienze che ti fanno crescere. Io le ho vissute in maniera forte dentro e fuori dal campo ed oggi posso dire di essere un uomo migliore, certamente diverso dal passato”.

La Juventus affronterà domenica la Lazio di quel Ciro Immobile che contro il Milan di Bonucci riuscì a realizzare una tripletta.

“Parliamo di un bomber di razza, dovremo essere bravi a nono concedergli spazi con le marcature preventive. Servirà massima attenzione, lui sa far male come successe l’anno scorso quando ero al Milan. In rossonero c’era una situazione un po’ particolare, non ero il vero Bonucci. Il passato ora conta poco, dobbiamo guardare avanti e andremo a Roma per provare a vincere ancora perché il campionato è ancora lungo”.

Bonucci pensa che la Juve non soffrirà le tante assenze per infortunio con le quali sarà costretto a fare i conti.

“Questa squadra e questa società hanno sempre risposto in maniera egregia nei momenti di difficoltà. Benatia, Barzagli, Cancelo e Pjanic sono importanti per noi, ma non dobbiamo cercare alibi. Andiamo a Roma per fare punti”.

Nelle scorse ore, il Milan ha chiuso per Piatek, mentre Higuain è andato al Chelsea.

“Faccio un grande in bocca al lupo a Piatek, al Milan, a Gattuso, a tutti i compagni e ai tifosi. Al di là di tutto, io ho un grandissimo ricordo del Milan, è stata un’esperienza che mi ha fatto maturare a livello umano. Ho scelto di tornare a casa perché era ciò di cui avevo bisogno. Higuain è un amico, siamo stati a cena insieme e l’ho visto bene. Gli auguro di tornare ad essere il grande attaccante che è”.

Il prossimo avversario della Juve in Champions League sarà l’Atletico Madrid, un ostacolo non semplice da superare.

“Sarà una sfida equilibrata, loro sono una grande squadra. L’Atletico ha grande esperienza internazionale e gioca per arrivare in fondo sia alla Champions che al campionato. Hanno grandi giocatori ed un grande allenatore, servirà una grande Juve per andare avanti”.

Bonucci non nasconde il fatto che la Champions sia uno dei grandi obiettivi della Juventus.

“L’obiettivo che ci siamo posti è quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Le capacità le abbiamo, servirà anche una dose di fortuna. Abbiamo il dovere di lottare su ogni pallone per arrivare in fondo alla Champions League e vincere tutto”.

Secondo il difensore bianconero, la Juve è una delle favorite per la vittoria finale della Champions League.

“Siamo tra le favorite con il Barcellona, il Manchester City ed il Liverpool. La Champions regala sempre delle sorprese, noi dobbiamo restare concentrati e fare il massimo per tornare in finale”.

Bonucci ha svelato cosa più l’ha colpito di Cristiano Ronaldo.