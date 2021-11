Bonucci rigorista e il rimpianto di Italia-Svizzera: "Se me l'avesse chiesto Jorginho l'avrei tirato"

La doppietta di Leonardo Bonucci dal dischetto fa felice la Juventus e aumenta i rimpianti azzurri. Cosa sarebbe successo se a tirare il rigore decisivo nel finale di Italia-Svizzera fosse stato il difensore bianconero e non Jorginho?

La domanda, ovviamente, non avrà mai una risposta certa ma Bonucci intervistato da 'DAZN' ribadisce come la decisione in merito non spettasse a lui, dicendosi comunque disponibile a presentarsi sul dischetto anche in Nazionale.

"Una settimana fa il rigorista era Jorginho, era giusto che lo tirasse lui. Se me l’avesse chiesto l’avrei tirato senza problemi, ma il rigorista era lui, quindi giusto così. Dobbiamo pensare a lavorare di giorno in giorno per arrivare a marzo nella nostra forma migliore. Se servisse in futuro? Sicuramente ci sarò".

Intanto, come detto, a godersi un Bonucci implacabile dal dischetto è la Juventus che in assenza dell'infortunato Dybala ha deciso di promuovere il difensore come rigorista della squadra. Scelta rivelatasi decisamente azzeccata.

Quella realizzata contro la Lazio dagli undici metri peraltro è anche la prima doppietta in assoluto di Bonucci in Serie A. L'ennesimo traguardo di una carriera senza limiti, da leader della difesa a rigorista.