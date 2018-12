Bonucci parte dello Juventus Museum: "Fortunato ed orgoglioso di essere tornato"

Il giorno dopo la vittoria contro la Roma, che ha regalato alla Juventus il titolo di campione d'Inverno con due giornate di anticipo, Leonardo Bonucci ha vissuto una giornata che difficilmente dimenticherà.

La sua maglia celebrativa delle 300 presenze con la maglia bianconera è stata infatti inserita tra i cimeli dello Juventus Museum. Una circostanza che il diretto interessato ha voluto commentare successivamente tramite il proprio profilo ufficiale di Instagram.

"Giornata emozionante e che mi rende orgoglioso di ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni. Sono pochi i privilegiati entrati a far parte di questa storia in bianco e nero. Mi sento fortunato perché, dopo un periodo lontano da casa, sono di nuovo qui per continuare a crescere e a vincere con questa maglia. Nella speranza di poter di nuovo varcare la porta dello Juventus Museum con maglie altrettanto importanti colgo l’occasione per ringraziare chi in queste 300+40 partite nella Juventus, ha creduto in me e ha tifato per me. Grazie a Voi per quello che mi avete dato. Da oggi ancora più uniti per grandi battaglie che ci porteranno a raggiungere grandi obiettivi".