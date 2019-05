Bonucci ospite della Carrà: "A Torino sto benissimo, città a misura d'uomo"

Leonardo Bonucci, ospite della trasmissione di Raffaella Carrà: "Con Ronaldo adesso Torino si è un po' più popolata, però abbiamo libertà".

Archiviata la stagione al , Leonardo Bonucci quest'anno è tornato a comandare la difesa della ed a vivere con la moglie ed i figli in quel di .

Una scelta, quella di ritornare in Piemonte, che lo rende felice, non solo per aver conquistato l'ennesimo Scudetto. Circostanza confermata anche nel corso dell'intervista rilasciata alla trasmissione condotta da Raffaella Carrà 'A raccontare comincia tu'.

"A Torino sto benissimo, è una città a misura d'uomo, siamo veramente fortunati perchè facciamo il lavoro che ci piace in una città bellissima. I tifosi non sono più quelli di una volta che ti fermavano o non potevi passeggiare, io esco coi bambini e con mia moglie ed è abbastanza tranquillo. Con Cristiano adesso la città si è un po' più popolata, però possiamo goderci un minimo di libertà".

Nella stagione in corso, prendendo in considerazione tutte le competizioni, Bonucci ha collezionato un totale di 38 presenze e 3 reti.