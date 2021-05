Bonucci lancia la sfida all'Inter: "Guardare gli altri vincere non è stato bello"

Leonardo Bonucci, premiato prima della sfida amichevole tra Italia e San Marino per il raggiungimento delle 100 presenze nazionale, ha parlato ai microfoni 'Rai' nel corso dell'intervallo del match.

Grande soddisfazione per essere entrato nella ristretta cerchia di quei calciatori che hanno toccato e superato 'quota 100' in azzurro. Il numero 19 raggiunge dunque Buffon, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Chiellini, De Rossi, Zoff, Pirlo e Zambrotta:

La Juventus, suo club di appartenenza, ha ufficializzato in mattinata l'esonero di Andrea Pirlo:

"Da oggi mi ha chiesto di non chiamarlo più mister ma Andrea. Nelle difficoltà avute in questo primo anno ha comunque centrato gli obiettivi. Abbiamo perso lo Scudetto ma sapevamo non sarebbe stato facile".