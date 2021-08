Bonucci: "La battuta di Allegri sulla fascia? Ho riso, conta solo il campo"

Il campione d'Europa con l'Italia ricorda anche l'esperienza al Milan: "In molti hanno giudicato senza sapere, do sempre il massimo".

Dopo il trionfo agli Europei, Leonardo Bonucci si rituffa nell'atmosfera delle squadre di club. C'è da riscattare una stagione con la Juventus che, malgrado la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ha lasciato più di una perplessità. In casa bianconera è tornato Massimiliano Allegri e la mente ritorna agli screzi avuti in passati, allo "sgambello di Oporto" e all'addio (momentaneo) alla maglia bianconera per passare al Milan (salvo poi tornare un anno dopo).

Adesso la coppia si ricompone e alla 'Gazzetta dello Sport', il campione d'Europa con l'Italia, spiega di aver trovato il tecnico toscano molto carico. Sulla questione della fascia da capitano dopo le parole di Allegri che avevano chiuso all'eventualità che passasse a Bonucci, il difensore spiega:

"Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo".

Poi ribadisce:

"Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione".

Sul passaggio al Milan, invece, taglia corto:

"In tanti mi hanno giudicato e insultato senza sapere. Ma io dò sempre il massimo in campo".

Bonucci, dunque, non sarà più il vice-capitano alle spalle di Giorgio Chiellini. Secondo il criterio dell'anzianità con la maglia bianconera, in ballo ci sarebbero Dybala, Alex Sandro e Cuadrado, ma anche Rugani e Bernardeschi potrebbero entrare in gioco. Si ride e si scherza, ma Allegri su questo pare irremovibile. E Bonucci sa già che dovrà riconquistare il campo la fiducia.