Bonucci ko in Europa League: "Sono uscito per non peggiorare la situazione. 500 presenze con la Juventus? Un orgoglio immenso".

Dopo il pareggio col Siviglia ottenuto in extremis nella semifinale d'andata di Europa League allo Stadium, Leonardo Bonucci - sostituito al minuto 61 da Gatti, autore del goal juventino - ha parlato così ai microfoni di 'Sky' dell'infortunio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. "Ho chiesto il cambio perché penso di essermi stirato l'adduttore nello stacco e per non peggiorare la situazione. Alla fine è andata anche bene, perché Gatti ci ha permesso di portare a casa un pareggio importante. La partita dura 180', andremo a Siviglia consapevoli che ci aspetterà una partita tosta: lotteremo per arrivare fino in fondo". Il difensore ha poi commentato così la partita: "In campo ci è mancato l'ultimo tocco, le occasioni le abbiamo create ma non le abbiamo concretizzato. Alla fine la perseveranza e la fortuna ci hanno regalato il pareggio, ma è proprio questa è la caratteristica del gruppo: non molliamo mai, questo ci darà soddisfazione già dalla prossima partita". Bonucci infine ha speso qualche parola anche per celebrare il traguardo tagliato delle 500 partite con la maglia della Juventus. "È un traguardo importante e storico, pochi giocatori ci sono arrivati. Essere nella storia e nella leggenda della Juventus per me è soltanto motivo di grande orgoglio e un onore, perché lo sognavo da bambino. Vestiere questa maglia e farlo per così tanto tempo non è da tutti, mi godo questo traguardo ma il merito va a compagni, allenatori e dirigenti che ho avuto durante queste 500 partite e che mi hanno permesso di arrivarci, oltre alla mia famiglia che mi ha sempre supportato".