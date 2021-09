Bonucci in conferenza: "La pastasciutta? Uno sfogo contro chi non credeva in noi"

Alla vigilia di Italia-Bulgaria, Leonardo Bonucci parla in conferenza assieme al ct Mancini: "Ho trovato maturato chi non è venuto agli Europei".

Si riparte. Dopo l'ebbrezza della conquista degli Europei, l'Italia ha alle porte un doppio impegno: prima la Bulgaria e poi la Svizzera, in entrambi i casi per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar in programma il prossimo anno. Un doppio impegno presentato da Leonardo Bonucci, seduto in conferenza stampa accanto al ct Mancini.

Qualcuno di loro deve ancora mangiare tanta pastasciutta, come gli inglesi?

"La mia uscita era soltanto legata al fatto che tutti parlavano dell'Inghilterra campione. Ma il campo ha detto qualcosa di diverso. Per cui è stato uno sfogo contro chi non credeva in noi. Adesso si resetta tutto, la Bulgaria ci conosce e con la Svizzera sarà uno scontro diretto. Dobbiamo avere la consapevolezza di essere forti, ma al contempo rimanere umili".

Da Locatelli a Kean: il blocco juventino si arricchisce di due nuovi elementi.