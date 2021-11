Bonucci fa doppietta dagli undici metri: è lui il rigorista della Juve in assenza di Dybala

La Juventus sbanca l'Olimpico di Roma e mette in cascina tre punti d'importanza vitale per la sua classifica piegando 2-0 la Lazio grazie alla prima doppietta in Serie A di Leonardo Bonucci.

Il centrale viterbese, vista l'assenza di Dybala, si è assunto la responsabilità di calciare e di trasformare entrambi i calci di rigore concessi ai bianconeri.

L'articolo prosegue qui sotto

Due esecuzioni pressoché perfette al 23' e all'83' che hanno consentito alla truppa zebrata di infilare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Oltre al successo, ciò che emerge dal responso dell'Olimpico è che Bonucci a questo punto va considerato a tutti gli effetti il secondo rigorista in ordine gerarchico della Vecchia Signora alle spalle della Joya argentina.