Bonucci e l'allenamento in quarantena: "La Juve ci manda i compiti a casa"

Leonardo Bonucci ha raccontato come funzionano gli allenamenti bianconeri 'da casa': "Ci arriva il programma tutti i giorni".

Anche da casa, gli allenamenti delle squadre di A proseguono. Non fa ovviamente eccezione la , per i cui giocatori l'isolamento per chi è risultato negativo al tampone è terminato.

Leonardo Bonucci, ai canali ufficiali del club, ha raccontato come funzionano gli allenamenti a distanza: ogni giorno dallo staff arrivano le indicazioni per gli esercizi. Direttamente a casa.

"Ogni mattina arrivano i compiti,. Solitamente mi alleno alle 15, quando posso lasciare mia moglie con i bimbi. Arriva il programma, solitamente per un'ora e mezza o due: cyclette, addominali, flessioni, trazioni, tutti i giorni. Fortunatamente nel parcheggio abbiamo anche una salita che mi tornerà utile da fare...".

Oltre agli esercizi, il numero 19 può contare anche su un allenamento 'speciale' con i suoi figli.