Bonucci e il ritorno alla Juventus: svelò il gelo con Barzagli, Marchisio e Bernardeschi

In un'intercettazione di Leonardo Bonucci, il difensore dichiarava che Barzagli, Marchisio e Bernardeschi erano molto freddi con lui.

Vi abbiamo raccontato delle intercettazioni di Leonardo Bonucci, dalle quali si evince il rapporto di riconciliazione tra il difensore e gli ultras della dopo l'anno al . Ma quelle intercettazioni dell'estate del 2018 raccontano anche altro.

Durante il suo passaggio alla Juventus per la seconda volta, non tutti erano particolarmente contenti del suo ritorno. Lo comunicò lo stesso Bonucci ad un suo amico in una telefonata. Una informativa degli agenti della Digos di racconta così quella conversazione.

"E lui risponde (dopo la domanda dell'amico sul rapporto con i compagni) che gli italiani, nello specifico Barzagli, Marchisio, Bernardeschi, sono molto freddi con lui".

Dopo l’annata al Milan, insomma, quello alla non fu subito un ritorno da casa dolce casa, ma a poco a poco il giocatore tornò a prendere la fiducia che aveva perso durante la stagione al Milan.