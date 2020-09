Bonucci e il paragone con Pirlo: "Assomiglia più ad Allegri che a Sarri"

Il centrale bianconero mette a confronto i due ex allenatori con il nuovo tecnico ed ex compagno: "Ci trasmette tranquillità".

Leonardo Bonucci è stato protagonista della vittoria della prima di Pirlo, segnando un goal contro la . Al termine della partita, il centrale bianconero ha parlato del nuovo allenatore nonché ex compagno di squadra ai microfoni di ‘Sky Sport’. Fino a cinque anni fa i due condividevano lo spogliatoio.

"Oggi Pirlo è il nostro allenatore. abbiamo massimo rispetto e disponibilità nei suoi confronti, per aiutarlo. Lavoriamo in una squadra composta da grandi uomini e campioni”.

Spazio anche per il paragone con i predecessori Sarri e Allegri. Bonucci non ha dubbi nell’accomunare Pirlo al secondo, soprattutto per una questione di tranquillità che trasmette.

