Bonucci e il goal di Dybala contro l'Atletico Madrid: "Gli ho fatto un cenno..."

Gli ottavi di sono sempre più vicini e Leonardo Bonucci, intervistato da 'Sky Sport', ripercorre il cammino della nella fase a gironi.

Con DAZN segui Verona-Juventus IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il capitano bianconero in particolare ricorda il bellissimo goal realizzato da Paulo Dybala allo 'Stadium' nella gara di ritorno contro l', goal in cui c'è stato anche il suo zampino.

"Abbiamo creato e attaccato facendo un ottimo primo tempo poi abbiamo trovato questa perla di Paulo che da una posizione quasi impossibile ha trovato l'angolino perfetto. Ero lì davanti a Oblak e gli ho fatto segno "tira forte" perché ero davanti, non ero in fuorigioco e lui non poteva vederla perché aveva messo due uomini in barriera. Ho detto "Tu tira più forte che puoi" ma non pensavo che tirasse in quel modo".