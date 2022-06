Bonucci e Belotti lasciano il ritiro dell'Italia: niente Inghilterra e Germania

I due erano liberi di lasciare il ritiro già dopo la Finalissima, Mancini vuole provare altri giocatori contro Inghilterra e Germania.

Leonardo Bonucci, capitano designato dell'Italia dopo l'addio di Chiellini, non giocherà le gare di Nations League contro Inghilterra e Germania.

Il difensore della Juventus infatti ha lasciato il ritiro dell'Italia in accordo con Roberto Mancini. In realtà il CT, secondo quanto riporta 'Sky Sport', avrebbe già dato il via libera a Bonucci dopo la Finalissima contro l'Argentina ma il nuovo capitano azzurro ha preferito restare vicino ai compagni per le prime due partite di Nations League.

Adesso però Bonucci si godrà le vacanze dopo una stagione estenuante tra club e Nazionale. Lo stesso vale per Andrea Belotti, attaccante del Torino che ha lasciato il ritiro al pari del compagno.

Mancini d'altronde nei prossimi impegni intende sperimentare ulteriormente i giovani che saranno la base da cui ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione a Qatar 2022.