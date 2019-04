Bonucci chiarisce alle 'Iene': "Il razzismo non deve esistere, chiedo scusa a tutti"

Bonucci alle 'Iene': "La mia risposta non è stata esaustiva, qualcuno ha capito male. Il razzismo non deve esistere, chiedo scusa a tutti".

Hanno suscitato polemiche le dichiarazioni del giocatore della Leonardo Bonucci . Riferendosi ai 'buu' razzisti nei confronti di Kean durante il match contro il , arrivati dopo un'esultanza provocatoria da parte del classe 2000, l'ex ha affermato in un primo momento che la colpa era da attribuire per il 50% ai tifosi e per il 50% al compagno di squadra .

. @bonucci_leo19 : ma quelle percentuali sul razzismo e il caso Kean? Con @nicdedevitiis alla fine i conti tornano #LeIene https://t.co/jLd6jVqQDN — Le Iene (@redazioneiene) 7 aprile 2019

Intervistato nel corso della trasmissione di 1 'Le Iene', il centrale bianconero, come già fatto su Twitter , ha voluto chiarire il senso delle sue parole, scusandosi per chi ha male interpretato il suo pensiero.

"Il razzismo è una cosa scandalosa che nel 2019 non deve esistere. Chiedo scusa a chi ha capito male perchè la mia risposta non è stata esaustiva . Detto questo sono contro il razzismo al 100%".

Successivamente ha anche risposto, senza alcuna polemica, a coloro che sui social (Boateng, Thuram, Balotelli, Sterling) avevano reagito in maniera netta alle sue dichiarazioni.