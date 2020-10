Bonucci alla vigilia di Polonia-Italia: "Szczesny mi ha detto che vogliono vincere"

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa prima di Polonia-Italia: "Sarà una grande emozione tornare a giocare davanti a dei tifosi".

C'è Leonardo Bonucci in sala stampa accanto al Roberto Mancini. Anche il centrale della , così come il proprio commissario tecnico, presenta la gara che l' giocherà domani sera a Danzica, contro la , valida per i gironi di .

Leonardo Bonucci comincia parlando del dialogo avuto con il collega alla Juventus, Szczesny, che affronterà domani.

"Lui è sempre molto spiritoso, mi piace il suo modo di affrontare la vita e le partite. Mi ha detto che loro vogliono vincere, io gli ho risposto che anche noi vogliamo la stessa cosa".

Il difensore della Juventus, domani sicuro titolare, parla poi di come sarà affrontare un giocatore come Robert Lewandowski.

"Oggi il polacco è sicuramente l'attaccante più forte del mondo. Se avessero assegnato il Pallone d’Oro, lo avrebbe vinto. Ci sarà da fare un grosso lavoro di reparto e di squadra per fermarlo".

Infine, Bonucci parla di come sarà giocare di fronte ad un pubblico più ampio (dovrebbero esserci diecimila persone).