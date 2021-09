Bonucci alla vigilia della sfida con il Malmo: "Niente alibi, non possiamo essere la Juve vista fino ad oggi"

Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa, al fianco di Massimiliano Allegri, alla vigilia del match d'esordio della Juventus in Champions League.

I bianconeri saranno di scena nella serata di martedì sul campo del Malmo, avversario già affrontato nell'edizione 2014-2015 della Coppa dei Campioni.

Sul momento di difficoltà vissuto dalla Juve, il centrale viterbese individua i correttivi necessari.

"C’è un problema di continuità mentale dei singoli. Abbiamo le qualità per fare una grande stagione, ma se non le mettiamo in campo rischiamo di vivere situazioni come quelle di Udine, di Torino contro l’Empoli e di Napoli. C’è poco da fare: è solo con il gruppo che si può arrivare alla vittoria e riprendere la strada che spetta alla Juventus perché non può essere la Juventus vista fino ad oggi. Un giocatore della Juventus non deve avere alibi: La pressione è su di noi, ma quando giochi per la Juventus devi esserci abituato".