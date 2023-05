Bonolis attacca Skriniar: “Un ingrato, al PSG sarà un pupazzo tra i pupazzi”

Il conduttore e noto tifoso dell’Inter ha parlato del difensore slovacco ai microfoni di Rai Gr Parlamento: arriva la stoccata all’ex Samp.

Giornata di vigilia in casa Inter. Mancano poco più di 24 ore alla gara di ritorno dell’Euroderby della semifinale di Champions League contro il Milan, in programma domani sera in un San Siro sold out.

Nella rifinitura di oggi alla Pinetina, l’unico assente in casa nerazzurra era Milan Skriniar, out per l’infortunio alla schiena e in convalescenza dopo l’intervento a cui si è sottoposto presso la Clinique du Sport" di Merignac, in Francia, il 19 aprile scorso.

Il futuro del difensore slovacco è già segnato con l’addio il prossimo 30 giugno all’Inter e il passaggio al PSG a parametro zero. L’ex Samp sembrava poter lasciare i nerazzurri già a gennaio per trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel, salvo poi restare per altri sei mesi prima di salutare.

Paolo Bonolis, conduttore tv e noto tifoso dell’Inter, ha parlato sulle frequenze di Rai Gr Parlamento proprio delle ultime vicende legate al rapporto tra Skriniar e l’Inter.

“Una definizione su Skriniar? Diciamo che non si possono dire certe cose ma le pensiamo tutti” ha esordito Bonolis nel corso della trasmissione ‘La politica nel pallone’.

“La definizione precisa è ingrato. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto".

Il conduttore tv ha proseguito, attaccando a spron battuto il difensore slovacco, a cui l’Inter aveva affidato per un periodo anche la fascia da capitano.

“Sono piccole meschinità piratesche. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e adesso andrà a Parigi in un PSG che lo riempirà di denaro ma gli succhierà via la gloria. Lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo“.

Parole forti da parte di Bonolis, che non ha digerito le decisioni di Skriniar e ha esternato il suo pensiero senza filtri.