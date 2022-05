Boniek a Lapo Elkann: "Attento che Agnelli non ti fa entrare allo stadio..."

Cresce l'attesa per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. A poche ore da fischio d'inizio della sfida di Tirana, che mette in palio il trofeo, Lapo Elkann ha inviato un messaggio ai giallorossi e a Mou in vista della gara:

"Buona fortuna a mister Mourinho e alla Roma, unica italiana nelle coppe europee".

Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma 🐺 unica italiana 🇮🇹 nelle coppe europee #RomaFeyenoord — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 25, 2022

Su Twitter è arrivata la risposta di un ex calciatore dei giallorossi, Zbigniew Boniek, che ha lanciato una frecciatina al presidente della Juventus Andrea Agnelli rispondendo al cugino e nipote di Gianni, Lapo.

"Attento che tuo cugino non ti fa entrare allo stadio".

Attenzione che cugino non ti fa entrare allo stadio 😜😜👍👍👍 Grande👍 https://t.co/OyHMeWJFD1 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) May 25, 2022

La questione risale al 2010, quando il numero uno del club bianconero inserì inizialmente il polacco nella lista dei 50 calciatori più importanti della storia di Madama e a cui fu dedicata la stella, incastonata nella pavimentazione dell'Allianz Stadium, prima di fare un passo indietro in seguito alle proteste dei tifosi.

Una scelta che Boniek - poi sostituito da Davids - non ha mai digerito, come testimonia l'ultimo episodio a 12 anni di distanza da quel famoso 'no'.