Bonaventura lascia il ritiro dell'Italia: è nato il figlio Edoardo

Giacomo Bonaventura non parteciperà alla sfida contro la Polonia: il centrocampista viola è rientrato in famiglia per la nascita del primogenito.

Giacomo Bonaventura lascia il ritiro dell' . Nessun contrattempo, nessun problema fisico. Anzi, il neo centrocampista della ha ricevuto la notizia più bella possibile: nelle scorse ore è nato il primogenito Edoardo.

"Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo - ha comunicato la FIGC attraverso il proprio sito ufficiale - Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale".

Auguri per Bonaventura - e, di riflesso, per la moglie Federica Ziliani, sposata a metà agosto - sono arrivati anche dalla Fiorentina, ovvero la squadra che l'ex centrocampista del ha scelto dopo l'addio a parametro zero ai rossoneri.

💙 Fiocco azzuro in casa viola 💜 :

è nato Edoardo Bonaventura.

Auguri di cuore da tutta la famiglia viola. #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/2pcurK3B2Y — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 11, 2020

Bonaventura non sfiderà dunque la , nella gara valida per la terza giornata dei gironi di . Il giocatore viola, in ogni caso, sarebbe partito dalla panchina. Possibile il suo rientro in rosa per la sfida all' in programma mercoledì sera.