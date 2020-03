Bonaventura, Golovkin e non solo: DAZN racconta Storie di Resilienza

Storie di resilienza: DAZN racconta, attraverso la voce degli stessi protagonisti, la storia di chi non molla mai.

“Se devo parlare di Jack, la prima parola che mi viene in mente è resilienza”.

“Dovrebbero mettere la foto di Ian di fianco alla parola resilienza sul vocabolario”.

Stefano Colantuono e i membri dello staff della nazionale di rugby usano queste parole, appena chiedi loro un pensiero a proposito di Giacomo Bonaventura e Ian McKinley.

Fino a qualche tempo fa, resilienza era un termine prettamente scientifico, abbinato ai materiali: ne descriveva la capacità di reggere un urto e lo pronunciavano fisici e ingegneri. Negli ultimi anni il suo significato è stato esteso anche agli esseri umani: capacità di incassare gli urti, le botte, che nella vita di uno sportivo possono essere fisici, mentali o entrambi, concatenati.

Bonaventura racconta gli 11 mesi passati senza giocare, i 10 mesi dall’operazione alla cartilagine del ginocchio, il dolore, i momenti in cui – solo con sé stesso – una voce nella testa insinuava che nulla sarebbe tornato come prima. Soprattutto, quando ai pensieri si sommava il dolore al ginocchio, “mi chiedevo: chissà se ce la farò a tornare come prima”. Si passa dalla risata durante i primi passi senza stampelle filmati a Milanello, emozione di chi vede una luce in fondo al tunnel, alla rabbia per non poter scendere in campo, fino al gol, segnato 361 giorni dopo l’operazione. Quasi un anno, per assorbire il colpo.

Resistenza dopo un infortunio muscolare, resistenza dopo un infortunio che sconvolge la tua vita, come è capitato a Ian McKinley, giovane promessa del Leinster (squadra di rugby di Dublino), che prende una tacchettata in faccia e, lentamente, vede svanire il mondo dall’occhio sinistro.

Dopo un periodo di rifiuto dello sport per cui ha perso un occhio, ripartirà dall’ , prima come allenatore e maestro d’inglese, poi tornerà in campo con l’ausilio di occhiali speciali e arriverà al Benetton Rugby e nella Nazionale italiana.

Chissà se gli sport più fisici, che ti abituano al contatto, possono essere veicolo di resilienza: nel pugilato abbiamo Scardina, partito dalla periferia Sud di Milano, per scalare il mondo della boxe o, ancor di più, Golovkin, il devastante Triple G. Lui che era bambino in un paese in frantumi, il Kazakistan nel momento dell’esplosione dell’Unione Sovietica; lui contro il quale la sorte sembrava accanirsi: col crollo del comunismo, i genitori perdono il lavoro e lui perde due fratelli, entrambi soldati morti guerra. Sembrava non potesse far neanche un passo per fuggire da quell’inferno, invece oggi è tra i pugili più forti al mondo e non è mai andato k.o. in carriera. Il knock-out che fa più male lo aveva già vissuto.

Si può essere anche testimoni di resilienza: come Paolo Ringhini, fisioterapista che ha lasciato i suoi “gnari”, amici di Bedizzole, vicino a , per trovare lavoro nello staff della nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Col suo sguardo straniero su Kinshasa e sull’Africa intera (percorsa con la squadra), ci ha saputo raccontare la lotta continua di una popolazione affamata e povera, sconvolgendo le priorità della propria vita e osservando i continui colpi a cui è sottoposta la maggioranza di un paese, la cui sofferenza è alleviata dal calcio.

Tutti questi protagonisti sono stati raggruppati su DAZN nella sezione Storie di Resilienza, in un momento storico in cui stiamo subendo un colpo, tutti, come fossimo un unico essere. Anche noi dovremo assorbirlo e ripartire. Come hanno fatto, a loro modo, Bonaventura, Paolo, McKinley o Golovkin.

Storie di resilienza. Dal latino Re-salire: saltare di nuovo. Risaltare. Spiccare, insomma, come modello di tenacia e umanità.