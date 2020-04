Bonaventura ed il richiamo del passato: Atalanta in cima ai suoi desideri

Secondo quanto riportato dal 'Corriere di Bergamo', ci sarebbe l'Atalanta in cima ai desideri di Giacomo Bonaventura, in scadenza col Milan.

Non sembrano ormai esserci più margini di dubbio: Giacomo Bonaventura lascerà il a fine stagione (o per lo meno a fine giugno). Il giocatore rossonero non rinnoverà il proprio contratto e quindi sarà libero di scegliere autonomamente il proprio destino, a parametro zero.

Tante le squadre in fila per lui; vi abbiamo raccontato dell'interesse della Roma ma anche di quello della Fiorentina. Tra le tante pretendenti secondo 'Il Corriere di Bergamo' ci sarebbe anche l'.

Anzi, secondo il quotidiano, l'Atalanta sarebbe proprio in cima ai desideri di Bonaventura per il suo futuro. Si tratterebbe di un ritorno per Jack: ha vestito la maglia della Dea nelle giovanili e poi dal 2007 al 2014 (con due parentesi in prestito).

L'Atalanta, a costo zero, metterebbe nel suo motore un mix di tecnica, personalità ed esperienza in un ambiente molto giovane. Lui, dopo un paio di anni durissimi per via dell'infortunio, ritroverebbe un ambiente a lui familiare. Bonaventura studia il suo futuro, la Dea nei desideri...