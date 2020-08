Bonaventura è senza squadra, ma ritrova la Nazionale Italiana

Giacomo Bonaventura ritrova incredibilmente la Nazionale Italia da calciatore svincolato. Un caso senza dubbio curioso per l'ex Milan.

Giornata di grande soddisfazione per Giacomo Bonaventura, che ritrova la Nazionale Italiana. L'ex calciatore del è ancora al centro di mille voci di calciomercato, quella più calda sembra vederlo diretto a da Pippo Inzaghi.

E intanto, da svincolato e quindi senza squadra, Giacomo Bonaventura viene chiamato da Roberto Mancini nella Nazionale Italiana per le due partite di UEFA contro e .

Bonaventura ha lasciato il Milan alla fine della stagione, non rinnovando più il suo contratto. All'età di 31 anni ha quindi davanti a sé una nuova sfida, che riparte però da un punto molto alto, visto che Jack ha ritrovato anche la Nazionale Italiana.

Un giocatore così in potrebbe far gola davvero a tutti e forse è proprio per questo che Bonaventura sta ancora temporeggiando...