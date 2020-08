Bonaventura duro: "Il mancato rinnovo? Forse è cambiato lo stile Milan"

Giacomo Bonaventura torna sull'addio al Milan: "Se un club ha fiducia in te, allora ti offre il rinnovo. Non godevo più della stessa considerazione".

Del nuovo che verrà non ne farà parte, così ha deciso la dirigenza che non gli ha sottoposto il rinnovo del contratto in scadenza: ancora pochi giorni e Giacomo Bonaventura sarà uno svincolato di lusso, un'opportunita da sfruttare per squadre alla ricerca dell'usato sicuro e di qualità.

Intervistato da 'Sportweek', l'ex centrocampista dell' ha espresso i suoi rimpianti per quella continuità che negli ultimi anni è sempre mancata, soprattutto per quanto riguarda i tanti allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera.

"Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo".

L'infortunio al legamento crociato ha modificato l'opinione del club nei suoi confronti.

"Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio".

Nonostante ci abbia giocato solo pochi mesi insieme, il giudizio su Zlatan Ibrahimovic è entusiastico.