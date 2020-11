Bomba d'acqua e onde sul campo del Villarreal: si gioca alle 22:10

Surreale scena all'Estadio de la Cerámica, dove sono caduti 60 litri per metro quadrato in mezzora: tutto risolto in poco tempo.

Definire il campo del allagato prima della sfida di , valida per la terza giornata, sarebbe un eufemismo. Eppure, il match contro il Maccabi Tel Aviv si gioca regolarmente. Certo, con più di un'ora di ritardo, ma vedendo le immagini e i filmati provenienti dalla , si tratta già di un grande risultato.

Mezzora prima dell'orario previsto per la gara, sull'Estadio de la Ceramica sono infatti piovuti 60 litri per metro quadrato: terreno di gioco in balia, letteralmente, delle onde, che hanno portato l'UEFA e le due squadre ad aspettare una soluzione per il match.

Staff al lavoro una volta cessata l'alluvione, o comunque limitata, e in appena 45 minuti campo sgombro e lucido per la gara tra i padroni di casa del Villarreal e il Maccabi, entrambe a sei punti nel girone I, con la possibilità di archiviare ufficiosamente il passaggio ai sedicesimi di finale.

Certo, il terreno è risultato essere non perfetto per la sfida di Europa League, ma rispetto alle onde viste intorno alle 20:30, i danni allo stesso sarebbero potuti essere decisamente più gravi. Alla fine però squadre in campo, per tre punti essenziali al proseguo del torneo.

Alle 22:10 dunque il calcio d'inizio di una gara, che un'ora e mezza prima, sembrava praticamente impossibile si potesse disputare.