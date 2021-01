Bologna-Verona, le formazioni ufficiali: Barrow centravanti, out Tameze

Nel Bologna è confermato Vignato, mentre Barrow prende il posto di Palacio. Verona con Dawidowicz in mezzo al campo. Tameze nemmeno in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-VERONA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

in campo con il consueto 4-2-3-1 e con Barrow al posto di Palacio nel ruolo di prima punta. Confermato Vignato, titolare anche in casa del . Torna dal primo minuto De Silvestri, con Tomiyasu che scala al centro della difesa. A sinistra c'è Dijks e non Hickey.

con il 3-4-2-1 e la conferma di Kalinic in attacco, con la coppia Barak-Zaccagni alle proprie spalle. In difesa c'è Gunter, che prende il posto di Ceccherini assieme a Magnani e Dimarco. Torna titolare Lazovic. In mezzo al campo c'è Dawidowicz con Ilic, mentre Tameze non è presente nemmeno in panchina dopo aver accusato un problema muscolare durante il riscaldamento.