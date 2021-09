Bologna-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il 3° turno di Serie A si chiude con il posticipo tra Bologna e Verona: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La terza giornata di Serie A si chiude con il posticipo, in programma lunedì sera allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, tra i padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic e il Verona di Eusebio di Francesco.

I felsinei hanno conquistato 4 punti nelle prime giornate, grazie al successo sulla Salernitana e il pari a Bergamo contro l'Atalanta. Falsa partenza per il Verona del nuovo corso targato Di Francesco: dopo 180' la casella dei punti conquistati è ancora ferma sullo zero dopo le sconfitte, entrambe in casa, contro Sassuolo e Inter. L'obiettivo degli scaligeri è conquistare i primi punti e muovere la classifica.

Sono 44 i precedenti tra Bologna e Verona. Bilancio in favore degli emiliani con 14 vittorie; 10 i successi degli ospiti, con 20 pareggi a completare il quadro. Il Bologna è imbattuto nelle ultime sei sfide in Serie A contro i veneti che non vincono in campionato da 11 partite, con uno 'score' di 4 pareggi e 7 sconfitte.

Eusebio Di Francesco vuole cambiare marcia e ritrovare la vittoria in Serie A. L'allenatore del Verona vuole interrompere una striscia senza vittorie lunga 18 partite.

Il Bologna recupera Roberto Soriano dopo la squalifica. Una brutta notizia per il Verona, vittima preferita del capitano rossoblù con 4 reti. Stesso numero di goal, ma contro il Bologna, per Giovanni Simeone, arrivato al Verona negli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato dal Cagliari.

ORARIO BOLOGNA-VERONA

La sfida tra Bologna e Verona si giocherà lunedì 13 settembre 2021 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il fischio d'inizio della sfida, affidata all'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, è fissato per le ore 20:45.

Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il posticipo della terza giornata di Serie A sarà anche trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca su DAZN del posticipo del 3° turno tra Bologna e Verona sarà affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, la telecronaca sarà curata da Federico Zancan.

Sarà possibile seguire Bologna-Verona su DAZN e Sky Go in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per Android o iOS, sia su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme.

Al termine della gara, DAZN darà inoltre ai propri utenti la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità per tifosi e appassionati è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente a chi acquista il pass Sport di vedere anche le gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

Nel Bologna, Medel e Dominguez rientrano dopo gli impegni con le nazionali in Sudamerica e saranno a disposizione di Mihajlovic per il posticipo di lunedì sera contro il Verona. Il cileno farà coppia con Bonifazi al centro della difesa, con De Silvestri e Hickey sulle corsie laterali. Mihajlovic recupera Schouten e Soriano, che tornano dalla squalifica: il primo affiancherà Svanberg in mediana, con Dominguez in panchina, mentre il secondo giocherà al centro del tridente con Orsolini e Sansone alle spalle di Arnautovic.

Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, recupera Ceccherini dopo la botta contro l'Inter. Il difensore si candida per un posto accanto a Magnani e Gunter: ballottaggio con Dawidowicz. Faraoni e Lazovic agiranno sugli esterni, con Veloso e Tameze. Sulla trequarti Barak farà coppia con il nuovo acquisto Caprari, alle spalle dell'altro nuovo arrivato, Giovanni Simeone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Di Francesco