Bologna-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida il Verona nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic ospita in casa il di Ivan Juric nella 20ª giornata del campionato di . I felsinei sono tredicesimi in classifica con 23 punti e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, gli scaligeri, che recupereranno a inizio febbraio la partita contro la , si trovano al 9° posto assieme al a quota 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, e distano appena 4 lunghezze dal 6° posto che a fine stagione significherebbe .

Segui Bologna-Verona in diretta streaming su DAZN

Nelle 20 partite giocate in Serie A fra le due squadre in casa degli emiliani, questi ultimi conducono con un bilancio positivo di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 colpi dei gialloblù. L'ultima vittoria veneta contro il Bologna fuori casa è del 4 aprile 2016, con uno 0-1 targato Samir per la formazione allora guidata da Gigi Delneri. La partita di andata si è chiusa invece con un pareggio per 1-1 al Bentegodi.

Quella rossoblù è la squadra di Serie A che ha segnato più reti sugli sviluppi di calcio d'angolo, ben 6 e arriva da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, mentre gli scaligeri hanno collezionato una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate.

'El Trenza' Rodrigo Palacio, assieme a Riccardo Orsolini, è il giocatore più prolifico del Bologna con 5 goal. L'argentino, inoltre, è il 2° giocatore più vecchio nei top 5 campionati europei dopo lo spagnolo Joaquín con più di una rete segnata. Fra i gialloblù, invece, Samuel Di Carmine e Valerio Verre sono i migliori marcatori con 3 reti ciascuno.

Il giocatore del Bologna, Roberto Soriano, ha inoltre nel Verona la sua vittima preferita in Serie A con 4 goal rifilati alla formazione gialloblù in carriera. I felsinei sono invece la seconda squadra, dopo l' , contro cui l'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha segnato più goal in Serie A (7 reti). In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

BOLOGNA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Verona

Bologna-Verona Data: 20 gennaio 2020

20 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BOLOGNA-VERONA

Bologna-Verona si giocherà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 42° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La gara Bologna-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN , e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno seguire Bologna-Verona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mihajlovic, visti gli infortuni di Dijks e Krejci, e l'affaticamento muscolare occorso a Denswil in settimana, dovrebbe confermare Mbaye come terzino sinistro, con Tomiyasu a destra e in mezzo la coppia composta da Bani e Danilo. Fra i pali ci sarà Skorupski, mentre in mediana, k.o. Medel, dovrebbe toccare a Schouten e Dominguez. Da trequartista destro dovrebbe giocare regolarmente Orsolini, dopo che gli esami strumentali hanno escluso lesioni per il problema alla spalla riportato in allenamento. Se tuttavia non dovesse farcela è in preallarme il danese Skov Olsen. Soriano e uno tra Sansone e Palacio completerano il terzetto alle spalle del centravanti Santander. Convocato anche Barrow, appena preso dall'Atalanta.

Juric recupera Pazzini, che sarà a disposizione, ma per il proprio attacco pensa anche ad uno schieramento inedito con Verre avanzato a punta centrale e Pessina e Zaccagni alle sue spalle. Una terza alternativa è Di Carmine. In mediana Faraoni e Lazovic presidieranno come al solito le due corsie laterali, mentre in mezzo Amrabat affiancherà Miguel Veloso. Tutto invariato fra i pali, dove ci sarà Silvestri, e in difesa, con la linea a tre che dovrebbe esser composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Pazzini.